Disney cerró el 2019 con broche de oro. Este año ha habido importantes cintas de la empresa como Avengers: Endgame, Capitana Marvel, Frozen 2 y recientemente “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

Una de las grandes interrogantes de esta última cinta ha sido ¿cómo se grabaron las escenas de Carrie Fisher (Leia) sin tanto CGI? Recordemos que la actriz falleció el 27 de diciembre del 2016.

J.J. Abrams, el director de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, respondió a esta pregunta en una entrevista con el medio Vanity fair: “Fue un poco como tener una docena de piezas de un rompecabezas y luego tener que hacer otras piezas a su alrededor y pintar una imagen coherente de estas piezas separadas”, comentó.

Según explicó, ya tenían varia escenas grabadas de The Force Awakens que nunca salieron en la versión final. “Pudimos encontrar momentos que se sentían completamente fieles a esta situación en la que estaba en The Force Awakens, pero que también se superpusieron con su situación en The Rise of Skywalker . Ella [todavía] es la líder de la Resistencia, tiene esta enorme responsabilidad sobre sus hombros, está cargando el dolor de lo que le sucedió a su hijo, y ahora en The Rise of Skywalker también está cargando el dolor de lo que le pasó a Han. Intentamos ser realmente fieles a las intenciones de Carrie en las escenas”, añadió Chris Terrio, el guionista de la cinta.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY