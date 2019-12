¿Ya estaba cantado? Star Wars: The Rise of Skywalker no fue bien recibida por la crítica, debido a que para muchos se trató más de un fanservice que una obra original. Y es que hacer caso a los fans puede ser un riesgo, tal como lo dijo Rian Johnson, el director de The Last Jedi.

En una entrevista para Radio.com, el director del Episodio VIII de Star Wars señaló que el proceso creativo debería estar separado de la idea de “complacer” a los fans.

"Creo que desarrollar un proceso creativo con esa idea [hacer felices a los fans] es un error que podría tener como consecuencia lo contrario. [...] Incluso yo como fan, creo que si voy a ver algo esperando ver algo que creo que es lo que deseo que suceda, y veo justamente eso en la pantalla, pensaré ‘ah, bien’ y posiblemente sonría, pero no pensaré más en ello. No me va a satisfacer”, declaró.

La idea detrás de lo argumentado por Johnson es sorprender e impactar a la audiencia. "Quiero que me sorprendan, que me tomen desprevenido, quiero que me reten como fan mientras estoy sentado en la sala de cine”. Por esta razón, continúa el cineasta, Empire Strikes Back tuvo tanto éxito al revelar que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker.

¿Será que J.J. Abrams pensó en todo lo contrario cuando dirigió Star Wars: The Rise of Skywalker? Las cifras, al menos, dan cuenta que el final de la trilogía dejó con ganas de más.