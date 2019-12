¡Le dieron con palo! Además de Metacritic y Rotten Tomatoes, plataformas dedicadas a la crítica de cine, Screen Rant se suma al descontento que generó Star Wars: The Rise of Skywalker en la comunidad.

De acuerdo con Screen Rant, la última película de la nueva trilogía de Star Wars es la peor de toda la historia de la saga cinematográfica. El podio está dominado por “Episodio IV: Una nueva esperanza” y “Episodio V: El Imperio Contraataca”.

“El ascenso de Skywalker es lo que todos temían que pasaría cuando Disney compró Lucasfilms y se apresuró a sacar una trilogía de secuelas”, indicaron. “No toma en cuenta el final de los episodios de George Lucas, se enfoca en complacer a los fanáticos, toma el método misterioso de contar historias de J.J. Abrams y lo lleva a conclusiones vacías, y sobre todo es presa de los mandatos del estudio”.

Algo que no perdonan a la última cinta de Star Wars es haber dejado sin efecto puntos de la historia que se habían planteado en “El último jedi”. La razón sería el descontento de la audiencia.

La producción cuenta con el siguiente reparto: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Ian McDiarmid, Carrie Fisher, Keri Russell, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Dominic Monaghan, Mark Hamill, Matt Smith.

STAR WARS | Críticas a la película

"The Rise of Skywalker puede cumplir con la nostalgia de Star Wars, pero falla como una conclusión satisfactoria de esta franquicia épica” - Pay or Wait

“¿Esperamos 42 años por giros de trama irrisorios y fan service con esteroides?” - Hollywood in to

“Rise of Skywalker simplemente se siente como un encogimiento de hombros y una marcha hacia lo esperado” - Detroit News

“Para una película basada en la satisfacción de los fanáticos, The Rise of Skywalker es una conclusión claramente insatisfactoria de lo que había sido unas pocas películas imperfectas pero en su mayoría buenas” - Associated Press

“Rise of Skywalker funciona como si la única tradición cinematográfica a su disposición provenga de una galaxia muy, muy lejana" - indieWire

“¿Responde la película a algunas de las preguntas candentes que ha tenido desde que salió ‘The Force Awakens’ en 2015? Sí. ¿Te gustarán dichas respuestas? Lo más probable es que no” - Gulf News

“'The Rise of Skywalker’ es una mala película y un final miserable que no tiene otro propósito que el de asegurar (al menos algunos) fanáticos adultos de la original ‘Star Wars’ de que todavía son los “elegidos” de la galaxia de la cultura pop” - Forbes

“Star Wars: The Rise Of Skywalker sufre la desgracia de tener un director al que le importa más desenterrar el pasado de una franquicia que seguir adelante con una historia original” - We Got This Covered