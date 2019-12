“Star Wars: The Rise of Skywalker”: J.J. Abrams no volverá a dirigir mas películas de la saga

J.J. Abrams es una de las personas más queridas por los fanáticos de la saga creada por George Lucas. ‘Star Wars: The Force Awakens’ y ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ fueron las películas que dirigió para la industria Lucasfilm. Sin embargo, el día de ayer ha mencionado que ya no volverá a trabajar en los nuevos proyectos del universo Star Wars.

Tras rechazar el Epidosio VIII, que Rian Johnson terminó dirigiendo, J.J. Abrams no se encontraba en los planes de nadie para dirigir ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’. Fue la misma Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, quien despidió a Colin Trevorrow para darle el puesto a Abrams en la última película de la trilogía. Este fue un momento que no le agrado del todo al director:

“Lo es. Quiero decir, es divertido, creo que necesito estar más presente en el momento, porque la verdad es que se acabará en un abrir y cerrar de ojos. Este equipo y este reparto han sido los más increíbles que he conocido, así que me siento muy afortunado de haber podido volver. Y triste por no poder volver a trabajar con ellos de nuevo.”

Por otro lado, uno de los momentos más esperados en la entrevista, fue cuando el periodista le preguntó sobre si uno de sus planes a futuro es volver a dirigir una nueva película de la saga Star Wars. Abrams respondió lo siguiente:

“Sí, creo que he terminado. Quizás vuelva. No, he terminado. He terminado. Esta vez lo sé. Puedo sentirlo. Puedo sentir que es así.”

Esta noticia de seguro no terminará por agradar a los fanáticos, por el hecho que la primera película que dirigió para la industria fue una de las más aclamadas por el gran guión y dirección que tuvo. Sin embargo, no sería una sorpresa que el director cambie de opinión en cualquier momento.

