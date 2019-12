“Star Wars: The Rise of Skywalker”: Kathleen Kennedy no descarta la idea de integrar a los Skywalker en futuros proyectos

Como todos sabemos, ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ será la última película de la saga creada por George Lucas. A pesar que han mencionado esto muchas veces, parece que no sería del todo cierto y podría ser que veamos de nuevo a los populares personajes en el futuro.

En la alfombra roja del preestreno mundial de ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, mencionó que quizás esta no sea la última que veamos a los Skywalker en los proyectos futuros de Star Wars.

“Tengo que decir que es una mezcla de emociones, porque hemos pasado momentos increíbles en estos cinco años haciendo esas tres películas. Aunque nos damos cuenta de que estamos completando la Saga, no estamos terminando necesariamente con los Skywalker, siempre podrían, de una forma u otra, reaparecer. Pero por ahora esto llega a su final.”

Cabe resaltar, que Lucasfilm se encuentra produciendo dos series de televisión en los cuales los Skywalker podrían ser integrados. Además, en ‘The Mandalorian’ no queda descartada esta idea. Actualmente, uno de los rumores más fuertes en la comunidad de Star Wars es una posible serie con la Princesa Leia como protagonista.