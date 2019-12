La crítica ha sido dura para Star Wars: The Rise of Skywalker, pero aún así la obra de Lucasfilm y Disney dominó la taquilla del fin de semana. A pesar de todos los comentarios negativos, la obra dirigida por J.J. Abrams recaudó 373 millones de dólares.

El monto atraído por Star Wars: The Rise of Skywalker fue de 176 millones de dólares en Estados Unidos y, en el mercado internacional, el monto ascendió a 373 millones.

Lo recaudado parece muchísimo dinero, pero no se compara con las expectativas que tuvo Disney y Lucasfilm para el cierre definitivo de la franquicia, debido a que ‘The Rise of Skywalker’ resultó menos taquillera que sus predecesoras.

“El despertar de la Fuerza” (2015) amazó una fortuna de 248 millones de dólares y “Los últimos Jedi” (2017) hizo lo propio con 220 millones. Probablemente sea cuestión de tiempo para que la última cinta de Star Wars cobre vigor en la taquilla internacional. Habrá que esperar al cierre de mes para analizar los indicadores.

STAR WARS | La peor película de la saga

La última película de Lucasfilm y Disney obtuvo una nota desaprobatoria según los miles de espectadores cuestionados por CinemaScore, una empresa de investigación de mercados especializada en la industria cinematográfica.

Mediante las opiniones de los espectadores que acudieron a las salas estadounidenses durante el fin de semana del estreno de ‘The Rise of Skywalker’, CinemaScore concluyó que la cinta merece la puntuación de B+. La nota está por debajo de los A- y A entregadas a todas las películas anteriores de Star Wars.

La insatisfacción por la última entrega de Star Wars coincide con la puntuación de Rotten Tomatoes, un 57% de aprobación según la crítica especializada. La cifra es considerablemente menor a ‘Los últimos Jedi’ (91%) y ‘El despertar de la fuerza’ (93%).