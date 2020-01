“Star Wars: The Rise of Skywalker” llegó a los cines de todo el mundo con la promesa de finalizar la Saga de los Skywalker, una familia que ha liderado los más de 40 años de películas de Star Wars. Sin embargo, la expectativa era muy alta y parece ser que los fans no están tan encantados con lo que vieron en el cine.

Y es que la última película de Rey como protagonista ha tenido numerosos huecos de guión, en especial por su relación con Palpatine y lo que sucedió con Kylo Ren al final de la cinta. No obstante, existe un momento con menos sentido que protagoniza Ben Solo y que al parecer no tiene explicación lógica.

Se trata de cómo Kylo Ren llega a Exegol en el clímax de la película, durante la confrontación final entre Rey y Palpatine, el abuelo de la joven Jedi que reveló todo su pasado. ¿Cómo exactamente llegó Ben Solo a las Unknown Regions para unirse a su ahora compañera si no tenía los medios para hacerlo?

Kylo Ren (Adam Driver), antes Ben Solo, completa su círculo volviendo al lado Brillante de la Fuerza al luchar contra Rey (Foto: Lucasfilm)

Antes que nada, se tiene que hablar de la conexión especial que tenían Ben y Rey, un vínculo que el Emperador Palpatine denominó “Dyad in the force”, una pareja en la Fuerza. Este les explica que lo que tienen ellos es un poder similar a la vida misma, algo que no se había visto en generaciones superando cualquier cosa del espacio tiempo.

Este vínculo especial les permitía al dúo comunicarse, pasarse objetos físicos de un lado a otro e incluso tener batallas de sables de luz a través de la Fuerza. En la película, Ben persigue a Rey durante varios planetas antes de confrontarla en Kef Bir. El Supremo Líder de la Primera Orden destruyó el Sith Wayfinder, por lo que ambos comienzan a luchar hasta que Leia Organa muere.

Esto distrae a Kylo lo suficiente como para que Rey lo hiera de muerte, aunque luego utiliza sus poderes de curación para salvarle la vida. Su acto provocó que Ben Solo regrese a la vida y cambie de parecer para honrar a su padre Han Solo. No obstante, Rey le roba su TIE Interceptor y escapa a Ahch-To, dejando varado a Ben en medio de Kef Bir.

Kef Bir (Foto: Lucasfilm)

Entonces, ¿cómo fue que Ben Solo encontró la manera de llegar a la fortaleza de Sith de Palpatine en Exegol? Luego de su redención, el joven Solo pasó la mayor parte de “The Rise of Skywalker” desaparecido mientras Rey se encontraba con el fantasma de Luke Skywalker en Anch-To y la Resistencia se reunía en la base de Ajan Kloss.

La película nunca explica como es que Kylo Ren llega a Kef Bir, simplemente aparece en Exegol luego de que llegue Rey llegara en el X-Wing Fighter de Luke mientras que su anterior enemigo llegaba en la nave TIE Fighter. Pareciera que como la película lo necesitaba en la confrontación final, simplemente se tele transportó allí sin conflicto alguno.

Los fans aclaman que no tiene sentido que Ben llegara en el TIE Fighter a Exegol. No importa como es que Rey tenía el único Sith Wayfinder, que estaba dentro del TIE Interceptor de Kylo, ya que Kylo podría haber ido a Exegol antes y conocer el camino de memoria. Incluso es posible que siguiera toda la actividad masiva de la Resistencia para llegar a Exegol y de alguna manera conseguir la ruta de Rey.

El verdadero problema aparece cuando los espectadores descubren que los Tie Fighters no están equipados con hiper-impulsores, así que ¿cómo es que viajó millones de miles de kilómetros a los Unknown Regions para llegar donde estaba Rey? Al parecer, la respuesta yace simplemente en que esa nave en específico tenía un propulsor especial, pero para muchos este hecho significó la gota que derramó el vaso de las incoherencias de “The Rise of Skywalker”.