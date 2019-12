Star Wars ha tenido mucho movimiento en los últimos años por la nueva trilogía dirigida por J.J. Abrams, una que ha llego a su fin este jueves 19 de diciembre con el estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalker”. La misma llegó antes a Latinoamérica que otros países del mundo como Estados Unidos, donde se verá el 20 de diciembre de este año.

Ahora los fans por fin conocen lo que se prometía desde el inicio de esta trilogía: el final de la historia de los Skywalker. Tal como mencionó J.J. Abrams en su momento a Comicbook, “los finales son lo que más me asusta. Se trata de cerrar esto de una manera que sea emocional y significativa, y también satisfactoria en términos de responder [tantas] preguntas como sea posible. Entonces, si dentro de unos años, alguien está viendo estas películas, las nueve, están viendo una historia lo más coherente posible”.

Pero, ¿realmente este es el final de la familia Skywalker? La película se suponía que iba a traer un final definitivo a todo lo que se ha producido en las últimas cuatro décadas, pero en realidad ha tenido mucho que desarrollar e infinidad de preguntas que resolver: ¿cómo sobrevivió Palpatine? ¿Quién es un Skywalker?

¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, qué pasó al final de la película y qué significa todo esto para el universo de Star Wars. Esta es la última advertencia por si aún no han visto la película.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER”?

El final de “Star Wars: The Rise of Skywalker” transcurre durante una masiva batalla espacial entre La Resistencia y la Primera Orden, quienes esta vez tienen varios ‘Destructores Estelares’. Sin embargo, lo realmente importante sucede en el planeta Sith cercano, donde Rey tiene la última lucha contra el resucitado Emperador Palpatine.

En la película, Rey descubre que ella en realidad es la nieta del Emperador Palpatine, por lo que su nombre real es Rey Palpatine. Esto explica muchas cosas de la nueva trilogía y también el por qué ella es atraída por el lado oscuro de la fuerza, un hecho que se transforma en algo vital durante su pelea contra Palpatine.

Tal como él hizo en “Return of the Jedi”, Palpatine invita a Rey a asesinarlo para que cumpla su rol como la nueva emperadora. Ella no lo hace y recibe la ayuda de Ben Solo, quien había dejado el manto de Kylo Ren al inicio de la película cuando Rey lo empaló con su sable láser, solo para usar luego la Fuerza y curarlo.

Sin embargo, Palpatine contaba con esto y utiliza los poderes de Rey y Ben para revivir por completo su cuerpo dañado y mandar volando por los aires a Solo. Palpatine entonces proclama que tiene de su lado a todos los Sith, mientras que Rey hace lo mismo al decir que ella representa a todos los Jedi. Rey entonces utiliza los sables de Luke y Leia para reflejar el rayo que la iba a atacar, matando al Emperador y a ella en el proceso.

Ben Solo sube el acantilado por el que bajó para ver lo que había pasado. Entonces, él utiliza la Fuerza para curar a Rey y resucitarla. Cuando ella despierta, ambos se abrazan y se besan, solo para que Ben muera luego de haber utilizado toda su energía vital para salvarla.

¿QUIÉN ERA UN SKYWALKER EN “STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER”?

'Rey Skywalker' es el nuevo nombre con el cuál ella se identifica como perteneciente a la legendaria familia (Foto: Lucasfilm)

Las escenas finales de la película responden a esta gran pregunta que todos se han hecho en la última trilogía. Luego de la celebración de victoria, Rey viaja a Taooine para ver el lugar donde Luke Skywalker había crecido. Es aquí donde entierra los sables de Luke y Leia juntos a la vez que muestra su nuevo sable de luz amarilla.

Como se sabe, crear un sable propio es uno de los elementos más importantes para que un aspirante llegue a convertirse en un verdadero Jedi. Además, esta es una gran muestra del camino que ha recorrido Rey hasta ese momento.

Una mujer anciana entonces aparece y le pregunta quién es ella, a lo que ella mira los fantasmas de Luke, Leia y Ben, respondiendo con orgullo “Rey Skywalker”. A pesar de ser Palpatine por sangre, el tiempo que vivió entrenando junto a Luke y Leia, además del esfuerzo final que hizo Ben por ella forjaron a su nueva familia. Finalmente, Rey y BB-8 se paran frente a los soles gemelos de Tatooine, haciendo eco al inicio de Star Wars y al final de “La Venganza de los Sith”.

Así, esta película pone fin a la historia de los Skywalker, al menos de los presentes en la historia original. Ahora es cuestión de tiempo para que la franquicia presente a sus nuevos protagonistas para las próximas sagas, en las cuales Rey también formará parte como la nueva representante de la familia que ha liderado las películas por más de 40 años.