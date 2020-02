Ya serán dos meses desde el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker. Ahora, Disney ha dado el próximo paso y lanzó un tráiler promocional de la versión doméstica del Episodio IX, el último de toda la saga de George Lucas.

La versión digital de Star Wars: The Rise of Skywalker estará disponible a partir del 17 de marzo. La versión Blu-ray, por su parte, llegará el 31 de marzo.

El lanzamiento de la versión doméstica de la última película de Star Wars viene con material extra: la creación de D-O, el nuevo droide de la película, hasta la grabación de la persecución en Pasaana.

Al DVD y Blu-ray de The Rise of Skywalker se suma The Skywalker Legacy, un documental sobre la realización de la película. A esto se suma la colección completa de las nueve películas en un box set oficial llamado Star Wars: The Skywalker Saga.

STAR WARS | Han Solo y el fantasma de la Fuerza

El actor Harrison Ford respondió una pregunta clave que la comunidad de Star Wars tuvo después de ver The Rise of Skywalker. ¿Han Solo es un fantasma de la Fuerza?

El personaje interpretado por Ford murió en Star Wars: The Force Awakens a manos de su hijo Kylo Ren (Adam Driver). Desde entonces, no se le vio más hasta el noveno y último episodio de la saga cinematográfica de George Lucas a modo de ilusión o -como teorizan los fans- fantasma de la Fuerza.

Un fantasma de la Fuerza es una manera de regresar de la muerte de manera espiritual. Hemos visto a Obi Wan-Kenobi y Joda hacer lo mismo en las entregas anteriores de Star Wars. En The Rise of Skywalker, Luke y Leia aparecen como fantasmas de la Fuerza en la escena final ante Rey.

Nadie mejor que Harrison Ford para resolver esta gran pregunta... pero lástima que en realidad le importa bien poco.

“¿Un fantasma de la Fuerza? No sé qué es eso. [...] No le digas a nadie, y lo diré muy bajito, pero no tengo ni la más remota idea de qué es un fantasma de la Fuerza. ¡Y no me importa!”, respondió en una entrevista para USA Today.