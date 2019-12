Star Wars: The Rise of Skwalker se estrenará el 20 de diciembre del presente año. Este nuevo film será la última entrega que nos dejará la saga de Lucasfilm. Sin embargo, existe un dato que pocos fanáticos sabían.

Estamos hablando de Colin Trevorrow, un director que desde un comienzo fue destinado a cerrar la saga de Star Wars, pero que a última hora fue sustituido por J.J. Abrams.

En una reciente entrevista a la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kenny, le preguntaron sobre el porque de la decisión de sustituir al director original. Aquí su declaración:

“Bueno, no diría que no funcionó. Colin estaba en clara desventaja al no haber sido parte de El Despertar de la Fuerza y en parte de esas primeras conversaciones porque teníamos una idea general de hacia dónde iba a ir la historia. Como en cualquier proceso de desarrollo, fue solo en el desarrollo cuando vimos un primer borrador y nos dimos cuenta que quizás iba en una dirección que muchos de nosotros no sentíamos que fuese hacia donde queríamos ir.Teníamos un calendario, como a menudo con estas películas, y tuvimos que tomar una decisión difícil sobre si creíamos que podríamos llegar a tiempo o no. Y como te dije, Colin estaba en desventaja porque no había estado inmerso en todo lo que habíamos comenzado con el Episodio VII.”

Hay que recordar que J.J. Abram llegó como el salvador de un proyecto que se encontraba en apuros. Cuando Trevorrow fue sustituido, el guión del Episodio IX ya se encontraba terminado, es por ello que se decidieron realizar algunos cambios tras la dirección de Abram en esta última entrega.