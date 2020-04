Star Wars tiene un nuevo cortometraje con el guión cancelado para “The Rise of Skywalker

Mucha gente no se quedó contenta con la última película de Star Wars. The Rise of Skywalker, dirigida por J.J. Abrams, tuvo varios guiones antes de llegar a la pantalla grande. Por suerte, alguien hizo una animación con ideas descartadas.

El corto se titula The Cancelled STAR WARS Episode 9 Animated y está basado en el guión titulado Duelo de Destinos que Collin Trevorrw y Derek Connolly idearon para el cierre de la saga de George Lucas.

Los creadores del cortometraje dedicado a Star Wars son los responsables del canal Your Sunday Movies en YouTube.

Las imágenes muestran al fantasma de Luke atormentando a Kylo Ren, a este hiriéndose la cara y reparándola con metal, a Rey pilotando un Destructor Estelar, Chewbacca pilotando un X-Wing, una épica batalla en Coruscant y al general Hux suicidándose con un sable láser.

STAR WARS | Nueva serie

Obi-Wan Kenobi es la nueva serie de TV que se encuentra en fase de pre-producción. Actualmente, ya se cuentan con nombres para que asuman los diferentes roles en la producción. Sin embargo, se acaba de confirmar el nombre de uno de los puestos más importantes: la del guionista.

Según varios medios de comunicación, Joby Harold acaba de firmar para hacerse cargo de los guiones de la serie de TV de Obi-Wan Kenobi. Eso sí, estará producida por Lucasfilm y será exclusiva para la plataforma Disney+.

Joby Harold se hará cargo del trabajo que anteriormente estaba en manos de Hossein Amini, quien abandonó el proyecto en enero del presente año.