Las trilogías de Star Wars tienen varios años de diferencia, por lo que debemos refrescar la memoria de vez en cuando. Por suerte, tres canales de cable harán esto posible, incluso a través de divertidas adaptaciones.

FOX Channel, FX y Cinecanal tienen algo preparado para el estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, la nueva película de Lucasfilm dirigida por J.J. Abrams que llegará a los cines el 19 de diciembre.

Las cadenas de televisión presentarán su mejor programación temática y para toda la familia durante el denominado "Mes Star Wars’. Episodios icónicos de “Los Simpson” y “Padre de Familia”, las mejores películas de J.J. Abrams, cápsulas de noticias, novedades y datos curiosos de Star Wars durante todo el mes, en todos los canales, dan forma a esta celebración sin igual.

Como todo hecho de relevancia cultural de la historia, la franquicia Star Wars y sus personajes han hecho apariciones una y otra vez a lo largo de la vida de la familia más famosa de la televisión norteamericana. Por eso, el domingo 15 de diciembre desde las 4:00 p.m. hasta las 9:30 p.m., FOX Channel presenta los mejores episodios temáticos de Los Simpson.

En el hogar de Padre de Familia, no podían faltar los homenajes que Seth MacFarlane escribió y produjo sobre la trilogía original. El domingo 22 de diciembre a las 10:00 p.m. FX presenta los tres episodios dobles que toman lugar en el universo Star Wars con el infaltable tono irreverente de la familia Griffin.

Cinecanal por su parte, rendirá homenaje a J.J. Abrams, uno de los productores y directores más importantes de la historia del cine y director de Star Wars: The Force Awakens y Star Wars: The Rise of Skywalker, con una selección de sus películas más taquilleras el domingo 8 desde las 2:00 p.m y el miércoles 18 de diciembre desde las 6 p.m.: “Mission: Impossible - Ghost Protocol”, “10 Cloverfield Lane”, “Super 8”, “Star Trek: Into Darkness”, “Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal” y “Operación Overlord”.