La cuenta oficial de Netflix en Estados Unidos avisó a sus suscriptores que “Star Wars: The Last Jedi”, la película anterior a la recién estrenada “The Rise of Skywalker”, está disponible en el catálogo de la plataforma. La intención fue buena, pero la comunidad respondió con sarcasmo.

“The Last Jedi” es una película que no agradó a la comunidad de Star Wars en 2017, aunque la crítica especializada opinó todo lo contrario. “La película se presenta como un trabajo que está planificado, aplanado y terriblemente purificado”, escribió el New Yorker en su momento.

“Star Wars: The Last Jedi está ahora en Netflix... Si sabes de alguien que necesite rememorarla”, reza el tuit.

Los usuarios de Twitter y seguidores de Star Wars no se contuvieron y compartieron memes y frases sarcásticas sobre la calidad de “The Last Jedi”.

“[La película] Apesta. Ahí está tu actualización”, “Nah... Yo estoy viendo The Mandalorian [serie exclusiva de Disney+, competencia de Netflix]” y “Aquí una actualización para ahorrarte 2 horas y 30 minutos. No pasa nada” son algunos de los comentarios que puedes hallar en Twitter.

Here's a refresher that will save people 2 hours and 30 minutes. Nothing happens. — Spaghettios (@LegendaryBAMA) December 18, 2019

nah imma watch the mandalorian instead pic.twitter.com/0RTEa9xN0Q — (w)emma 🎄 (@mandoslorian) December 18, 2019

It stunk. There’s your refresher. — BK (@BenKnapple) December 18, 2019