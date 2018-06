'The Batman' sin Ben Affleck: Matt Reeves contará la historia de un Caballero Oscuro joven

Hace poco se anunció que habría una nueva película de Batman con Ben Affleck como director. Sin embargo, poco después se retiró para dar paso a Matt Reeves , que cambió todo en lo que habían trabajado el actor junto con Geoff Johns para esta nueva película.

Lo primero que hizo fue eliminar el guión original, para reemplazarlo por uno muy diferente. Según The Hollywood Reporter , Reeves entregó el primer acto de la película a Warner Bros. quienes indicaron que se trataba de la historia de un joven Batman.

Al parecer, Reeves dirigiría el reinicio de la saga del mejor detective del mundo con 'The Batman', por lo que Ben Affleck no sería quien lleve el manto del murciélago. Aún no se confirma quién será el nuevo Batman , pero esperemos que esté a la altura de una nueva saga.

Sad Affleck (Foto: Internet) Sad Affleck (Foto: Internet)

Todo esto está sucediendo por el cambio de ejecutivos dentro del mundo de DC Comics , por lo que la mayoría de sus proyectos cinematográficos están cambiando radicalmente. Uno de estos cambios también lo veremos en The Flash , la película protagonizada por Ezra Miller.