DC Comics insiste en crear más películas de sus personajes, pese a que cuenta con el gran proyecto de la Liga de la Justicia sin acabar. “The Batman” es el nuevo proyecto de la productora.

Matt Reeves es el director elegido para este reboot de las cintas del ‘hombre murciélago’ y compartió por Twitter su primer día de trabajo en el rodaje. “Día uno, ‘The Batman’”, comentó por la red social.

En el mensaje etiquetó a Greg Fraser, quien se encargará de la dirección de fotografía de este nuevo proyecto. Por lo pronto, no hay fecha de estreno de “The Batman” pero parece que la cinta no será cancelada.

“The Batman”, con Robert Pattinson, inicia su rodaje. (Foto: Twitter)

Elenco de “The Batman”

Robert Pattinson fue el actor elegido para que interprete a Bruce Bayne. Pese a que en un inicio se negó a tomar el papel tras las críticas, terminó por aceptar el trabajo.

Por otro lado, Jeffrey Wright tomaría el papel del Comisionado Gordon. Zoë Kravitz sería Catwoman; Paul Dano, Acertijo; Colin Farrell, el Pingüino; Andy Serkis, Alfred Pennyworth; John Turturro, Carmine Falcone. Estos son solo algunos de los actores confirmados, todavía no hay información oficial de la productora.