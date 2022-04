Ahora sí desde la comodidad de tu casa. La nueva película de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, estará disponible en la plataforma HBO Max el 18 de abril. La llegada de esta obra dirigida por Matt Reeves tiene lugar poco más de un mes del estreno en los cines.

Debido a la pandemia, Warner Bros apostó por los estrenos en simultáneo en cines y en HBO Max, aunque los lanzamientos estaban restringidos a Estados Unidos y Canadá. Ahora para este año, la estrategia pasará a ser estreno exclusivo en el cine para luego llegar 45 días después a la plataforma de streaming.

En el caso de The Batman, el estreno fue el 4 de marzo por lo que la llegada a HBO Max está programada para el 18 de abril. Tanto HBO Max Latinoamérica como HBO Max España han confirmado que ese mismo día llegará a la plataforma en dichas regiones.

El elenco de The Batman está conformado por Robert Pattinson como Batman, Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como Acertijo y Colin Farrell como el Pingüino, entre otros.

THE BATMAN | Villanos que merecen aparecer en la secuela

El primer villano que merece una oportunidad en The Batman es Hugo Strange. Apareció por primera vez en Detective Comics #36 en 1940 y su arma es el intelecto científico. No es un desastre mental como Joker, pero sí es recordado por haber experimentado con humanos para crear “hombres monstruo” y llegó a descubrir la identidad de Batman como Bruce Wayne en una de sus tantas estafas. Así que Hugo Strange suena fuerte para esta Ciudad Gótica más caótica que nunca.

Otro personaje que vale la pena es Víctor Zsasz. Apareció por primera vez en Batman: Shadow of the Bat #1 en 1992 y su historia vale la pena. Sucede que es un apostador y lo pierde todo en un casino de Ciudad Gótica. Él ya estaba para el suicidio, pero justo antes un vagabundo lo ataca con un cuchillo tras pedirle dinero. Ocurre que Zsasz evita el ataque y acaba asesinando al vagabundo para descubrir que la vida no tiene sentido y su misión será “liberar” a quienes viven así.

Así como el Pingüino sirvió como figura del crimen organizado en Gotham, Black Mask podría asumir un papel similar en una secuela de The Batman. Este villano, cuyo nombre es Roman Sionis, apareció en Batman #386 (1985) y su historia es bastante particular. De pequeño, sus padres hicieron que sea amigo de Bruce Wayne y de las adineradas familias de Ciudad Gótica. Pasa el tiempo y Roman hereda la fortuna familiar, pero acaba en bancarrota e Industrias Wayne pasa a comprar todo su legado. Sionis entonces se vuelve Black Mask y comienza a asesinar a los empleados de Wayne. En la pelea contra Batman, su máscara queda pegada al rostro y logra convertirse en el mafioso más despiadado de Ciudad Gótica, en todo un criminal.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.