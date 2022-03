The Batman: los villanos de DC con más potencial para la secuela según Reddit

The Batman ha cumplido con las expectativa de la audiencia, por lo que los fanáticos ya se hacen la idea de una secuela. No hay nada confirmado, pero la imaginación no tiene límites cuando se trata de pensar quiénes son los villanos con más potencial para la pantalla grande.

El trabajo hecho por Paul Dano como el Acertijo ha dejado la valla alta en la industria cinematográfica. Por suerte, Batman cuenta con tantas historias y versiones alternativas que hay villanos para escoger; no obstante, la comunidad de Reddit ha dado con cuatro excelentes opciones.

THE BATMAN | Hugo Strange

El intelecto de Hugo Strange hizo que sea uno de los primeros enemigos de Batman en descubrir su identidad. Hugo Strange puede volverse en un personaje completamente psicológico, explorar la mente de Bruce Wayne y descubrir por qué es como es. No es un villano caótico o sangriento como Joker, pero tiene potencial.

Los villanos con más potencial para la secuela de The Batman

THE BATMAN | Black Mask

Así como el Pingüino sirvió como figura del crimen organizado en Gotham, Black Mask podría asumir un papel similar. El caos de la ciudad con los Black Mask a la cabeza marcaría un cambio y una preocupación para Batman.

THE BATMAN | The Court of Owls

La Corte de los Búhos es una organización perteneciente al crimen organizado y una sociedad secreta dedicada al secuestro de artistas infantiles del circo, solo para entrenarlos y transformarlos en sus asesinos. Un dato curioso es que Robert Pattison teorizó que la corte podría marcar el futuro de Batman.

THE BATMAN | Mr. Freeze

La opinión popular en Reddit para una secuela es la llegada de Mr. Freeze. Su historia trágica sería perfecta para mostrar los efectos de la corrupción en Gotham. Es más, los cómics de DC desarrollaron la relación de Mr. Freezer con la Corte de los Búhos, por lo que todo está servido para ver la cara más corrupta y desquiciada de Gotham.

