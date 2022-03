El primer villano que merece una oportunidad en The Batman es Hugo Strange. Apareció por primera vez en Detective Comics #36 en 1940 y su arma es el intelecto científico. No es un desastre mental como Joker, pero sí es recordado por haber experimentado con humanos para crear “hombres monstruo” y llegó a descubrir la identidad de Batman como Bruce Wayne en una de sus tantas estafas. Así que Hugo Strange suena fuerte para esta Ciudad Gótica más caótica que nunca.

Otro personaje que vale la pena es Víctor Zsasz. Apareció por primera vez en Batman: Shadow of the Bat #1 en 1992 y su historia vale la pena. Sucede que es un apostador y lo pierde todo en un casino de Ciudad Gótica. Él ya estaba para el suicidio, pero justo antes un vagabundo lo ataca con un cuchillo tras pedirle dinero. Ocurre que Zsasz evita el ataque y acaba asesinando al vagabundo para descubrir que la vida no tiene sentido y su misión será “liberar” a quienes viven así.

Así como el Pingüino sirvió como figura del crimen organizado en Gotham, Black Mask podría asumir un papel similar en una secuela de The Batman. Este villano, cuyo nombre es Roman Sionis, apareció en Batman #386 (1985) y su historia es bastante particular. De pequeño, sus padres hicieron que sea amigo de Bruce Wayne y de las adineradas familias de Ciudad Gótica. Pasa el tiempo y Roman hereda la fortuna familiar, pero acaba en bancarrota e Industrias Wayne pasa a comprar todo su legado. Sionis entonces se vuelve Black Mask y comienza a asesinar a los empleados de Wayne. En la pelea contra Batman, su máscara queda pegada al rostro y logra convertirse en el mafioso más despiadado de Ciudad Gótica, en todo un criminal.

Ya para acabar, quien se merece una oportunidad es -sin duda- Sr. Frío y no hablo de la versión de Batman y Robin. Victor Fries hizo su debut en Batman #121 (1959) y tiene todo para ser un excelente villano. Cuando Victor Fries era tan solo un niño, se divertía congelando animales. Lo curioso es que sus experimentos salían bien y decidió estudiar criogenia.

Todo parecía marchar bien hasta que su esposita cae enferma. Mientras busca una cura, Victor Fries la congela para ponerla en un estado de animación suspendida. Como sucede siempre en los cómics, Victor Fries sufre los efectos de sustancias químicas y es así como no puede tolerar las temperaturas sobre los cero celsius.

