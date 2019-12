“The Batman”: nueva información sobre el rodaje de la película.

Desde hace unas semanas vienen circulando rumores por Internet acerca del rodaje de ‘The Batman’, la nueva película de DC. Esta misma será dirigida por Matt Reeves y protagonizaba por Robert Pattinson, en el papel del caballero oscuro.

Uno de los rumores más sonados es que se está construyendo un set en Cardington Sheds, en Reino Unido, para la esperada escena de la catedral. Además, la producción se encuentra en la búsqueda de extras para una escena de un funeral la cual empezará a rodarse en febrero de 2020. De momento no se puede confirmar más detalles.

Por otro lado , la revista ‘The Guardian’ ha publicado una reciente entrevista que le hizo a Robert Pattinson donde este mismo revela que las grabaciones de ‘The Batman’ ya han iniciado. Además, ha mencionado que lo llevó a aceptar el papel del caballero oscuro. “Sentí una conexión con [el papel], no sé por qué”, pero también porque, “lo quería de verdad”. El papel tiene un “poder”, por lo que “todo el mundo se siente atraído por él. Es algo inidentificable”.

Por otro lado, también se le preguntó sobre los comentarios de los fans, quienes mencionan que Pattinson no se encuentra preparado para asumir el tan popular papel.

“Ya recuerdo lo que es hablar de una película en la que hay una expectativa. Cada vez que dices algo, la gente dice: ‘¡Argh! Idiota!’. Y dices, amigo, ¡ni siquiera he empezado todavía!. Pero no hay crítica más dura de mí mismo que yo mismo, así que no necesito preocuparme por nadie más.”