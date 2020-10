The Batman, Shazam 2 y todas estas películas de DC tienen una nueva fecha de estreno

Marvel no es el único. Las películas de DC también se han visto afectadas por la pandemia, por lo que los estrenos de The Batman, The Flash, Shazam 2 y Black Adam fueron pospuestos.

Lo que ha hecho DC es mover todo el programa de estrenos desde que la película Dune fuese pospuesta hasta octubre de 2020, ocupando el mismo día de The Batman. Ahora, la productora confirmó que el héroe de Ciudad Gótica llegará a la pantalla grande el 4 de marzo de 2022.

The Flash, cuyo estreno DC había programado para el 3 de junio de 2022, llegará a la sala de los cines el 4 de noviembre de 2022. Shazam 2, pensado para noviembre de 2022, recién se podrá ver el 2 de junio de 2023. Black Adam es la producción más incierta, porque pasó del 22 de diciembre de 2021 a no tener fecha exacta de estreno.

Aquaman 2 sigue con la misma fecha de estreno, el 16 de diciembre de 2022, así como Wonder Woman 1984 que -si las cosas salen bien para Warner- podrá verse el 25 de diciembre del presente año.

Por último, The Matrix 4 adelantó su estreno del 1 de abril de 2022 al 22 de diciembre de 2021.

THE BATMAN | Spin-Off

La película The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, tendrá un spinoff para la televisión. La trama estará basada en la policía de Gotham y podrás ver la primera temporada en la plataforma HBO Max.

El productor del spinoff de The Batman será Matt Reeves, director de The Batman, y el guión estará a cargo de Terence Winter, creador de la serie Boardwalk Empire. La participación de ambas personalidades hace que el proyecto de The Batman, debido a que están relacionados directamente con el rodaje de la obra madre de este miniuniverso.

La serie aún no tiene nombre, pero se especula que podría llamarse Gotham Central, igual que el cómic de DC basado en la agencia de policía de la ciudad.