La película The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, tendrá un spinoff para la televisión. La trama estará basada en la policía de Gotham y podrás ver la primera temporada en la plataforma HBO Max.

El productor del spinoff de The Batman será Matt Reeves, director de The Batman, y el guión estará a cargo de Terence Winter, creador de la serie Boardwalk Empire. La participación de ambas personalidades hace que el proyecto de The Batman, debido a que están relacionados directamente con el rodaje de la obra madre de este miniuniverso.

La serie aún no tiene nombre, pero se especula que podría llamarse Gotham Central, igual que el cómic de DC basado en la agencia de policía de la ciudad

El argumento de Gotham Central “se desarrollará sobre la anatomía de la corrupción de Gotham que veremos en la película, y explorará un grupo de personajes complejos e interesantes en la ciudad, [...] parte del objetivo de lanzar un nuevo universo de Batman entre múltiples plataformas”.

El estreno del spinoff de The Batman estaría programado para el 1 de octubre de 2021.

THE BATMAN | Más oscura que nunca

Tras el éxito de la película The Joker con Joaquin Phoenix, DC anunció que tenía entre manos una nueva cinta de The Batman. En esta ocasión, quien le dará vida al “Caballero de la Noche” será Robert Pattinson.

Dentro el elenco también hay conocidos actores como Andy Serkis, quien tomaría el papel de Alfred Pennyworth. Este actor ha comentado acerca de cuál será el enfoque que le darán durante el rodaje.

En una entrevista con LADbible, comentó que The Batman tendrá una trama mucho más oscura que las anteriores cintas de DC.

“Estaba literalmente a la mitad del rodaje de mi parte cuando pararon la producción. Por lo tanto, será interesante ver cuándo se retoma cómo ha afectado esto”, comentó el actor. “Pero lo es, va a ser una película preciosa. Se trata mucho la conexión emocional entre Alfred y Bruce”, finalizó.