The Batman: una conocida estrella de Hollywood se acaba de sumar al elenco.

‘The Batman’, la nueva producción de DC Comics. y Warner Bros., se encuentra en su fase de rodaje. A pesar de que ya han comenzado a filtrarse fotos del traje que llevará Robert Pattinson, la producción sigue buscando a nuevos actores para interpretar a los demás personajes.

Según ‘The Hollywood Reporter’, el elenco de ‘The Batman’ ha sumado un nuevo nombre en su lista. Gil Perez-Abraham sería el nuevo actor en cuestión, quien anteriormente actuó en ‘Orange is The New Black’ y 'The Walking Dead’.

Aún no se sabe si el actor interpretará a un aliado o villano de Batman, puesto que ya se ha confirmado a personajes como ‘El Pinguino’, ‘Enigma’ y ‘Carmine Falcone’.

Recordemos que ‘The Batman’ será protagonizada por Robbert Pattinson, actor que ha brillado en producciones como Crepúsculo y Harry Potter. Esta será la primera vez de Pattinson interpretando a un héroe y los fanáticos ya tienen buenas referencias del rodaje.

Además, Catwoman también aparecerá en la película y será interpretada por Zoe Kravitz, actriz que ya viene trabajando para perfeccionar su papel. Andy Serkis también estará en el papel de Alfred Pennyworth.

THE BATMAN | SINOPSIS

“Batman explorará un caso de detectives: cuando la gente comienza a morir de manera extraña, el superhéroe se adentrará en el oscuro mundo de Gotham para encontrar pistas y resolver el misterio / conspiración relacionada con la historia y los criminales de Gotham City. En la película, todos los villanos están en activo, de forma similar a los cómics y a las series y películas. La película tendrá múltiples villanos y todos son sospechosos”.

