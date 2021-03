Si te pegaste a la serie WandaVision y deseas conocer más acerca de los héroes de Marvel, ya está disponible en Disney Plus la producción The Falcon and the Winter Soldier. También se trata de una serie de la fase 4 del UCM pero se enfoca en la trama de Falcon y la herencia de Capitán América.

La gran diferencia entre esta serie y WandaVision es que cada capítulo es mucho más largo y que en total solo habrá seis estrenos. En cada uno de ellos se explorará la historia de Jhon Walker, el nuevo Capitán América, y su relación con Falcon y Winter Soldier, dos de los Vengadores que se sumaron en la recta final de la fase 3.

Junto a Battlestar, deberían realizar una alianza para poder detener el avance de Flag Smashers. Esta es una organización terrorista que busca hacer caer a los gobiernos y que la vida vuelva a la situación antes del blip.

El capítulo 3 de The Falcon and the Winter Soldier se estrenará el viernes 2 de abril. Por supuesto, antes de que llegue a Disney Plus, se comienzan a compartir algunas presuntas filtraciones.

El usuario u/Plenty_echidna_545 de Reddit, el mismo que compartió antes de tiempo algunos detalles de WandaVision, comenzó a publicar spoilers de esta nueva producción.

Según él, el capítulo 3 tendrá una duración de 54 minutos y que Baron Zemo tendrá un papel protagónico de ahora en adelante. Lo que no se sabe es si será un aliado o un villano.

¿Battlestar es un nuevo superhéroe?

El nuevo compañero de John Walker ha llamado la atención de los fans por su capacidad de luchar contra super soldados pese a no contar con poderes. Por lo pronto, no se sabe si recibió el suero o simplemente se trata de agentes del ejército muy entrenados.

Su nombre es Lemar Hoskins y apareció en los cómics de Capitán América en 1986 pero obtuvo su alias de Battlestar en 1988. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos y se unió junto a Walker en el proyecto PowerBroker, el cual se encargaba de crear a nuevos super hombres con el suero que transformó a Steve Rogers.

Recordemos que este suero sí logró ser replicado gracias a los experimentos en Isaiah Bradley. Este otro personaje es conocido en los cómics como Black Captain America y sirvió en la guerra de Vietnam.

Por lo pronto, no se sabe que tan fiel sea la serie a los cómics. Todavía está pendiente conocer más acerca de Walker y Hoskins.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.