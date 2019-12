Marvel: Sebastian Stan habla sobre el cambio de brazo del Soldado de Invierno.

Sebastian Stan ha aclarado en una reciente entrevista los rumores que han venido circulando con respecto a ‘Capitán América: El Soldado de Invierno’ y ‘Capitán América: Civil War’. Estos mismos mencionaban que el brazo del Solado de Invierno había cambiado físicamente en las dos películas.

Stan mencionó que uso un nuevo brazo mejorado para cada película y que el principal motivo es que se requería lubricante para poder ponérselos debido a que estos estaban compuestos por tubos metálicos rígidos.

“Era como tener un enorme martillo pegado a mí, pero tenía un aspecto increíble en la película, y de hecho fue parte de mucho de mi lenguaje corporal.”

Stan finalizó mencionando que para las dos películas le pidieron que genere masa muscular. Sin embargo, no se midió y generó más de lo debido. Esto fue un factor en contra al momento de ponerse el brazo metálico.

“Me sentía muy inseguro estando por ahí con esos tipos jodidamente enormes, así que empecé a hacer pesas realmente duro y a comer mucho. Recuerdo aparecer, y estaba un poco más grande de lo que estuve en El Soldado de Invierno. El brazo me quedaba un poco ajustado. Me cortaba la circulación.”

Por otro lado, explicó que los otros brazos que vimos en las demás películas eran más prácticos de ponerse y que no necesitaban lubricante para colocárselos. En ‘The Falcon and the Winter Soldier’ se puede apreciar que el personaje cuenta con una manga dentro del brazo del Soldado.