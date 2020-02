The Flash hace una referencia a Dragon Ball Z en el Universo DC Comics.

ALERTA DE SPOILER. En el número anterior del cómic, ‘The Flash N° 87’, Barry Allen encontró una nueva manera para poder vencer a Captain Cold, la cual consiste en adquirir un nuevo aspecto de color dorado. A esta nueva técnica la nombró “Super Saiyan”, haciendo alusión a Dragon Ball Z por primera vez en toda la historia del Universo DC Comics.

Tras vencer al Captain Cold, The Flash se entregó a la policía, puesto que aún no podía controlar sus poderes. Es por ello que terminó en el Asilo Arkham de Gotham City.

Iris West solicitó la ayuda de Pied Piper para descubrir que le pasaba a la Speed Force, quien se encuentra con The Flash en el Asilo Arkham. Este mismo no se niega a ayudar a su antiguo enemigo y utiliza una pistola de sonido para resincronizar a Allen con la Speed Force. Esto logra que el héroe vuelva a la normalidad, aunque no dure para siempre.

“Cada vez que lo haga (usar la Speed Force), corre el riesgo de convertirse en ‘Super Saiyan'”, menciona Piper.

La referencia de Piper es claramente a la franquicia Dragon Ball, la cual fue creada por Akira Toriyama. Actualmente, esta misma se encuentra realizando el manga creado desarrollado por Toyotaro el cual está situado en el arco de los ‘Prisioneros de la Patrulla Galáctica’.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY