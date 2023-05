Hasta que todo tiene su final. La serie The Flash cerró el Arrowverso de The CW con varias intrigas para los espectadores. Lo cierto es que los planes originalmente eran otros para el destino del personaje protagonizado por Grant Gustin. No solo eso, también te contaremos cuáles son los mejores cómics de The Flash para que alimentes más tu curiosidad por este superhéroe.

ALERTA DE SPOILER

The Flash acaba con Barry contando a su hija, a través de una voz en off, cómo es que se convirtió en el superhéroe más veloz de todos. También compartió su habilidad para que existan tres velocistas más: Avery Ho, Max Mercury y Jess Chambers. Sin duda es un legado impresionante después de salvar la realidad de la Fuerza de Velocidad Negativa con ayuda de Eddie Thawne / Cobalt Blue.

Eso fue lo que vimos en televisión pero los planes originales eran otros. El showrunner Eric Wallace contó que la Fuerza de Velocidad Negativa iba a tener mayor protagonismo, pero no se pudo al no haber décima temporada.

“Conseguimos la parte emocional de esto, pero, debido a que no hubo una temporada 10, simplemente no hubo tiempo para cambiarlo. El final que tenía en mente involucraba la Fuerza de Velocidad Negativa. No lo hicimos como yo quería, pero esa historia habría sido mucho, mucho más larga”, señaló.

Todd Helbing, el showrunner anterior de The Flash, adelantó que tenía otros planes para el final de la serie. “Siempre pensé que iba a terminar con un periódico que dijera ‘The Flash desaparece en una crisis’. Obviamente, una vez que se estrenó Crisis en Tierras Infinitas, ya no podía hacer eso. Y tuve un pensamiento similar, de Barry convirtiéndose en el rayo que lo golpeó, donde queda atrapado en el futuro y la única forma de protegerlo de Reverse-Flash es básicamente crearse a sí mismo. Pensé que habría sido un final genial”.

El último en referirse al final de The Flash fue el mismo protagonista. Grant contó cómo sería su final ideal para la serie: “Cuando pensé en el final, existía la teoría de que Barry se sacrificaría para mantener viva la Fuerza de la Velocidad, se convertiría en el rayo que inevitablemente lo golpearía y crearía este momento de círculo completo, que pensé que era realmente genial. Quería que muriera como un héroe, pero Eric se opuso mucho a la idea, realmente queríamos un final feliz para Barry e Iris”, relató.

Las mejores historietas de Flash en DC Comics

“Flashpoint”: esta historia épica presenta a Barry Allen, también conocido como The Flash, viajando en el tiempo y alterando el curso de la historia. Es una trama emocionante que cambia completamente el universo de DC Comics.

“The Flash: Rebirth”: este cómic marca el regreso de Barry Allen como The Flash después de su desaparición. Explora su reintegración en el mundo de los superhéroes y establece nuevas tramas y desafíos para el personaje.

“Flash: Year One”: esta serie narra los primeros días de Barry Allen como The Flash, su descubrimiento de sus poderes y su evolución como héroe. Es una historia de origen que brinda una visión fresca y emocionante del personaje.

“The Flash: Rogue War”: en esta historia, The Flash se enfrenta a su galería de villanos conocidos como los Rogues. La trama se centra en las tensiones y conflictos entre los supervillanos y el impacto que tienen en la vida de Barry Allen.

