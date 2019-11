El portal estadounidense, “The CW”, ha liberado las primeras imágenes promocionales del octavo episodio de la sexta temporada de “The Flash”, titulado “The Last Temptation of Barry Allen, Part 2”.

Para alegría de sus fanáticos, el episodio será emitido el 3 de diciembre de 2019 en Estados Unidos, eso no quita que el capítulo sea difundido a nivel mundial. Aquí la sinopsis:

“LA ÉPICA CONCLUSIÓN DEL FINAL DE MITAD DE TEMPORADA DE DOS PARTES – Con Flash (Grant Gustin) recién infectado por el monstruoso Bloodwork (estrella invitada Sendhil Ramamurthy), Iris (Candice Patton) y Cisco (Carlos Valdés) luchan por ayudar a Barry a tomar el control de sí mismo antes de que se pierda para siempre bajo la influencia de Ramsey. Mientras tanto, el resto del Equipo Flash lucha por reclamar el control de Central City de manos del creciente ejército de Bloodwork”.

Michael Nankin dirigió el episodio escrito por Kristen Kim y Joshua V. Gilbert.

