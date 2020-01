Un claro candidato. Joaquin Phoenix le podría dar el primer Oscar a Mejor Actor a una cinta basada en cómics. Su interpretación de Arthur Fleck en The Joker le ha hecho ganar el premio más importante de los SGA Awards.

Phoenix logró ganar el galardón por encima de actores como Leonardo DiCaprio (Érase una vez en Hollywood), Taron Egerton (Rocketman), Adam Driver (Historia de un matrimonio), Christian Bale (Le Mans ’66).

Además, el actor le dedicó las siguientes palabras a DiCaprio: “Cuando empecé a actuar e ir a audiciones, siempre me acababan llamando y me decían que había perdido contra un chico, un actor cuyo nombre significaba muchísimo. Has sido una inspiración durante 25 años para mí y muchísima gente”.

Tras este homenaje a DiCaprio, Phoenix finalizó rindiéndole un homenaje a Heath Ledger. El actor que falleció hace 12 años, logró ganar un Oscar con el mismo papel del Guasón. Debido a esto, el último intérprete del Guasón le dedicó las siguiente palabras: “Estoy aquí gracias a los esfuerzos de mi actor favorito, Heath Ledger, así que gracias”.