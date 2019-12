"The Joker": Todd Phillips menciona que el Joker de Joaquin Phoenix quizás no sea el verdadero

‘The Joker’ de Todd Phillips ha sido una de las más grandes sorpresas del 2019. El popular director logró plasmar la esencia de los cómics de DC a través de la fabulosa interpretación de Joaquin Phoenix en el papel del villano. El éxito de la película ha generado que diversos rumores afirmen una posible secuela, cosa que el director ha mencionado que es muy pronto para pensar en ella.

Algo que ha causado intriga entre los fanáticos de la película es la última declaración de Phillips, el cual insinúa que el Joker de Phoenix podría no ser el verdadero. “Hay muchas maneras de ver esta película, quizás él no sea el verdadero Joker. Esta es solo una visión de los orígenes del personaje. Tan sólo es una versión que un hombre está contando en una sala dentro de una institución mental, no sé si eso le convierte en el narrador más fiable del mundo”, mencionó Phillips.

Si nos situamos en el final de ‘The Joker’, podemos ver que Arthur Fleck se encuentra en un estado de locura, lo cual podría aparentar que todo lo vivido en la película solo sea una ilusión. De ser así, ¿esto significa que en la secuela se tendría al verdadero Joker? Es claramente evidente que Warner Bros. espera poder realizar una nueva película para aclarar este hecho.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY