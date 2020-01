The Mandalorian: el regreso de este personaje se explicaría en la segunda temporada de la serie.

Disney ha sabido atinarle al éxito con la nueva serie de la saga Star Wars. ‘The Mandalorian’, el primer título original de la plataforma VOD, ha logrado estar en el punto de las críticas por sus grandes escenas y diversos comentarios relacionados a su buen contenido.

Debido a esto, Disney confirmó la segunda temporada de la serie. Además, ha dado indicios que podría estar conectada con la última película Star Wars: The Rise of Skywalker. Así lo informó la web ‘We Got This Covered’, que anunciaron una serie con Ewan McGregor en el papel de Obi-Wan Kenobi. Esta segunda temporada, podría explicar misterios del film dirigido por J.J. Abrams.

Según los rumores, afirman que Moff Giden se encontrará el cuerpo de Palpatine y se tratará de resucitarlo utilizando técnicas que combinen el uso de la Fuerza con grande método de clonación.

A pesar de que esta conexión entre la serie y película suene extraña, la idea no parece descabellada en su totalidad. Bob Iger, actual CEO de Disney, mencionó que la plataforma se encargaría de expandir los universos de la saga, logrando conectar varias historias en la mayoría de sus productos.