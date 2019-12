The Mandalorian: ¿qué nos quiso decir el final de la serie?

Los fanáticos de la saga Star Wars se encuentran un poco descontentos con su última entrega (Star Wars: The Rise of Skywalker). Sin embargo, ‘The Mandalorian’ ha logrado reponer esa amargura gracias a los buenos momentos que dejo la serie exclusiva de Disney+. En el final de la primera temporada hemos podido ver un detalle de la mitología de la saga que no puedes dejar escapar.

Si nos situamos en el final de la serie, hemos podido visualizar una de las armas más importantes en toda la historia de Star Wars. Estamos hablando de un sable con la hoja oscura, la cual era propiedad de el primer Jedi Mandaloriano.

Este arma es más conocida como Darksaber. Ahora todo tiene más sentido, contando que tanto este instrumento como el protagonista (Moff Gideon), tienen una conexión fuerte con el origen de la saga. Aún no se han dado más detalles pero las teorías no tardan en llegar.

En Reddit, diferentes usuarios se encuentran realizando preguntas sobre el origen del arma y su conexión con la historia de Star Wars. Como hemos mencionado, Darksaber es considerada una de las armas legendarias en este universo.