Mientras que Marvel Studios celebra el estreno de “Ant-Man and the wasp: Quantumania”, la primera cinta de la fase 6, concreta el estreno de las demás series y películas que integrarán la actual fase. “The Marvels” también será una película que se estrenará en 2023 y será un proyecto realmente ambicioso.

Inicialmente, este proyecto llevaba el nombre de “Capitana Marvel 2″, ya que iba a seguir la historia de Carol Danvers, quien apoyó a los Vengadores contra Thanos en “Avengers: Endgame”. Sin embargo, la fase 4 cambió por completo la orientación de la película.

Por un lado, se introdujo a Monica Rambeau en “WandaVision”. Ella obtuvo sus poderes tras estar expuesta a la energía del caos que emanaba de Scarlet Witch y al final de la serie vimos que fue reclutada por Nick Fury.

El otro personaje que se suma a “The Marvels” es Kamala Khan, interpretada por Iman Vellani. Su primera aparición en el UCM fue en “Ms. Marvel”, en donde descubrió un brazalete de su familia que le daba el poder del os Djinn.

Recordemos que en la última escena de la película, vimos que ella cambió de lugar con Carol Danvers. Nunca se llegó a explicar cómo es que la superheroína dio un salto a la Tierra de forma repentina.

Nuevo póster oficial de “The Marvels”

A través de las redes sociales, Marvel Studios ha compartido el primer póster oficial de la cinta. Se puede ver a las tres protagonistas alineadas de forma vertical. Capitana Marvel se encuentra en el medio con su típico logo en forma de estrella, arriba está Monica Rambeau, quien se transformará en Photon y en la parte de abajo, representando a la tierra, se encuentra Kamala Khan.

“The Marvels” se estrenará el 11 de noviembre de 2023 como parte de la fase 5 del UCM.

Nuevo póster oficial de “The Marvels”. Foto: Marvel

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.