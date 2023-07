“The Marvels” sorprendió esta semana con el estreno de un nuevo tráiler en donde se aborda parte de la problemática que afectará a las tres heroínas. En pasados avances, ya se había visto que cambiaban de lugar cuando utilizaban sus poderes, pero nunca se explicó el motivo o por qué estaban conectadas exactamente ellas.

En el más reciente material, se puede ver a Photon o Monica Rambeau explicando qué es lo que sucede. “Entrelazó nuestros poderes de luz... así que cambiamos de lugar cada vez que los usamos. Tú puedes absorber luz (Capitana Marvel), yo puedo verla y Kamala... puede convertir la luz ¡en materia física!”, explica el nuevo personaje de Marvel Studios.

Todo parte desde el momento en el que Rambeau toca un extraño elemento que aparece en la órbita de la Tierra, lo que parece ser un cristal gigantesco. Además, para sumarle más sazón al conflicto, deben enfrentar a una nueva antagonista llamada Dar-Benn.

Sin duda se trata de un ambicioso proyecto de Marvel Studios, ya que deben unir tres historias totalmente diferentes. Capitana Marvel no aparece en el UCM desde Endgame, mientras que Rambeau y Kamala Khan fueron parte de las series de Disney Plus.

Por otro lado, la productora ha tenido que distribuir el protagonismo de la cinta entre las tres. La directora Nia DaCosta fue quien se encargó de darle sentido a la historia y trabajar con las tres personalidades en el mismo set.

Iman Vellani y Teyonah hablan sobre Nia DaCosta

“Incluso si trabajas con ella una vez, te sientes como, ‘Oh, somos los mejores amigos’. Me encanta lo inteligente que es. Me encanta lo fuerte que es su punto de vista. Y me encanta que tenga una visión muy nueva del material”, comentó Parris sobre la directora DaCosta en una entrevista para el medio Entertainment Weekly.

“Ella también tiene una vibra muy tranquila. Estas películas no son nada fáciles de hacer. Hay como un millón, bajillones de pequeñas piezas en movimiento. Ella y Mary [Livanos] hicieron un gran trabajo para mantener la moral alta. Incluso si hubiera días en los que quisieran arrancarle la cabeza a la gente, nunca lo mostrarían ni pondrían su estrés en nadie más”, añadió Vellani sobre cómo fue trabajar en el set con estas actrices y bajo la dirección de DaCosta.

