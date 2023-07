No cabe duda que la gran apuesta para la segunda mitad del 2023 de parte de Marvel es “The Marvels”. Este Proyecto debería cerrar por todo lo alto la tanda de cintas y series de la fase 4, así que han llamado a tres heroínas para que se encarguen de amenizar la producción. En un inicio este iba a ser el gran proyecto de Brie Larson (Carol Danvers); sin embargo, se tomó la decisión de no ponerle el nombre de “Capitana Marvel 2″ para que sea “The Marvels” e incluya a Iman Vellani y Teyonah Parris.

La primera ya contó con su propia serie en solitario en donde interpreta a Kamala Khan, más conocida como Ms. Marvel. Descubrió una antigüedad que le dio poderes y ahora se verá envuelta en una aventura espacial junto a las otras dos heroínas.

Teyonah Parris, por otro lado, fue un personaje secundario de la serie “WandaVision” que poco a poco se ganó la simpatía de los fans y sorprendió con un cierre que le catapultó a ser otra heroína del Universo Cinematográfico de Marvel.

Al estar en contacto con la magia de Scarlet Witch, desarrolló su habilidad de manipulación de energía y luz, lo cual será un problema en “The Marvels”, ya que los poderes de las tres se mezclará y cuando una lo utilice, otra aparecerá en su lugar.

¿Quién es la villana de “Ms. Marvel”?

Así se ve Zawe Ashton como Dar-Benn. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2023 MARVEL.

El tráiler no solo nos cuenta acerca de la dinámica que se desarrolla entre las tres heroínas, sino que también se encarga de introducir en el UCM a Dar-Benn, la antagonista. El personaje será interpretado por Zawe Ashton, quien ha participado en proyecto como “La lista de Mr. Malcolm”, “Velvet Buzzsaw”, “Persecución moral, “El cuento de la criada”, entre otras.

Curiosamente, no se trata de un personaje muy relevante en los cómics, ya que no tiene un arco como tal en donde enfrenta a los Vengadores. Además, para la versión cinematográfica se ha cambiado de sexo, ya que es un general Kree que se rebela contra el gobierno de Foulup y pretende tomar todo el control del poder en medio del conflicto contra los Skrulls.

Todo parece indicar que Capitana Marvel se metió en sus planes de eliminar a los últimos Skrulls del universo, así que busca venganza. Curiosamente, el personaje llevará un martillo similar al de Ronan el Acusador.

Dar-Benn es un general Kree en los cómics de Marvel que no tiene mayor relevancia para la historia de los Vengadores. Foto: Marvel Comics

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.