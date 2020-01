Esta mañana ha sido una de las más movidas con respecto a ‘The New Mutants’ y su posible inclusión al Universo Cinematográfico de Marvel. Hace unos años, se sabía que la película iba a tener relación con el universo de los X-Men que estaba siendo producida por Fox. Sin embargo, el panorama cambió con la compra de Disney a Fox, recordando que este primero es ahora dueño de Marvel Studios.

La saga de los X-Men terminó con “X-Men: Fénix Oscura”, la cual le perteneció en su totalidad a Fox. Sin embargo, esta misma la terminó distribuyendo Disney. Además, ante el retraso del estreno de ‘The New Mutants’, los fanáticos han empezado a tener dudas sobre si estará vinculada al UCM o no.

Sin embargo, como mencionábamos, hace unas horas la página del evento Disney D23 publicó una serie de tráilers que no nos podíamos perder, y entre estos se encuentraba el segundo de ‘The New Mutants’ junto a un anuncio que lo colocaba como parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿'The New Mutants’ formará parte del UCM?

Tras este anuncio, muchos fanáticos empezaron a reventar las redes sociales. Sin embargo, no se esperaron que al momento fuese borrado. Por el momento, no hay ninguna muestra que nos lleve a confirmar que la película formará parte del UCM. Pero no todo aún esta perdido, puesto que Kevin Feige y Marvel Studios nos tienen acostumbrados a grandes sorpresas.

