En el 2016 Warner Bros. y DC Comics apostaron por estrenar una película basada en el equipo de supervillanos de la compañía bajo el nombre de “Suicide Squad”. Los fans de los cómics se emocionaron no solo porque esta cinta llevaría a la pantalla grande populares personajes de de la historia de DC, sino también porque añadirían nuevas posibilidades para que la compañía expanda su universo cinematográfico.

Lastimosamente, la crítica internacional calificó la película como algo negativo, acumulando un puntaje de 4.8 sobre 10 en la página de Rotten Tomatoes. Muchos criticaron la cinta por brindar elementos fuera de los cómics, el regular manejo de casting de parte de los antagonistas y muchos elementos más que los seguidores de DC no aprobaron.

A pesar de ello la cinta se consideró un éxito en la taquilla, acumulando un total de 325 millones de dólares en Estados Unidos y 421 millones en Canadá de su presupuesto de 175 millones. Unos meses después el mismo director y escritor David Ayer admitió que habría hecho algunas cosas diferentes en la cinta, pero ese trabajo se lo darían años después a James Gunn.

El director de “Guardianes de la Galaxia” está actualmente trabajando en una nueva versión de la película llamada “The Suicide Squad” (aunque algunos lo llaman Suicide Squad 2) con algunos actores del reparto original de la cinta de Ayer. Para infortunio de los fans, Will Smith no se encuentra entre ellos. ¿Por qué este actor no participará en la versión de la película?

¿POR QUÉ EL DEADSHOT DE WILL SMITH NO PARTICIPARÁ EN “THE SUICIDE SQUAD”?

Will Smith no regresará como Deadshot... aún (Foto: Warner Bros.)

El universo de películas de DC, titulado extraoficialmente Universo extendido de DC (DCEU), está experimentando un par de cambios después de que su primera ola de películas no funcionara como se esperaba. El DCEU comenzó en 2013 con “Man of Steel” de Zack Snyder y marcó la pauta para las siguientes películas, con un enfoque más oscuro y realista de los personajes de DC Comics.

Luego, los fans vieron la pelea entre Clark Kent y Bruce Wayne en “Batman v Superman: Dawn of Justice”, así que el DCEU decidió que era tiempo para dar la bienvenida a un equipo de antihéroes en “Suicide Squad”. Los mismos eran Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, El Diablo, Killer Croc y Slipknot, que fueron reclutados por Amanda Waller (Viola Davis) para ir a misiones peligrosas a cambio de sentencias reducidas.

Como ya se mencionó anteriormente, “Suicide Squad” no fue bien recibido por los críticos, quienes señalaron sus personajes subdesarrollados, sentido del humor y clichés, así como la actuación de Jared Leto como el Joker. Aún así, una secuela recibió luz verde, y David Ayer estaba listo para regresar como director.

Will Smith no regresará como Deadshot... aún (Foto: Warner Bros.)

Sin embargo, luego de toda la ola de críticas, Ayer terminó abandonando el proyecto y James Gunn fue contratado para escribir y dirigir esta segunda parte o reboot que llamó “The Suicide Squad”. La misma presentará un montón de nuevos personajes y tendrá parte del elenco de la primera película, pero no Will Smith como Deadshot.

Es decir, “Suicide Squad” 2 ya estaba en desarrollo antes del lanzamiento de la primera película. David Ayer y Will Smith se unieron para volver al proyecto y la filmación está planeada para comenzar en 2017 una vez que hayan terminado con “Bright”. No obstante, Ayer se retiró para dirigir “Gotham City Sirens”, que se suspendió a favor de “Birds of Prey”, y la filmación se trasladó a 2018 debido a los compromisos que tenía de Smith, ya que estaba trabajando en “Aladdin”.

Para febrero de 2019, Smith abandonó el proyecto debido a conflictos de programación, e Idris Elba fue contratado para reemplazarlo como Deadshot. Más adelante, Gunn y Warner Bros. decidieron que Elba interpretara a un personaje diferente para que Smith pudiera tener la oportunidad de regresar como Deadshot en una futura película.

Will Smith no regresará como Deadshot... aún (Foto: Warner Bros.)

Los proyectos de Smith después de “Gemini Man” fueron “Spies in Disguise” y “Bad Boys For Life”, que terminaron de filmarse antes del rodaje de “The Suicide Squad”. Pero la película que se interpuso en su regreso como Deadshot fue el drama biográfico “King Richard”, que comenzó a filmarse en enero de 2020, ya que estaba programado para su lanzamiento en noviembre de 2020, pero se trasladó a noviembre de 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

La ausencia de Smith no afectará a “The Suicide Squad”, ya que Gunn está haciendo una secuela independiente, lo que significa que puede tomar algunas libertades para dar al equipo un nuevo comienzo, además de dejar la puerta abierta para que Deadshot regrese en una siguiente parte. Aún queda por verse cuál será este resultado, si la cinta en la que trabaja James Gunn es realmente una secuela o es un reinicio con los personajes. Por ahora, solo queda tener paciencia.

