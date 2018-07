La crónica de una muerte anunciada. Ya es sabido que el actor Andrew Lincoln abandonará The Walking Dead , exitosa serie basada en el cómic de Robert Kirkman . La gran pregunta ahora es cuál será el final de su personaje llamado Rick Grimes .



Lincoln reveló en una entrevista a Entertainment Weekly que -en caso su personaje muera- la producción incluya una canción de Johnny Cash en los créditos.



"Es gracioso, ya que estaba en el auto y le escribí al productor Scott Gimple para decirle: 'prométeme que, cuando muera, en la secuencia de créditos, tocarás 'Hurt' de Johnny Cash'. Él me dijo: 'obviamente no te puedo prometer eso'. Así que cuando muera les pido a todos que escuchen esa canción" , contó Lincoln.



El actor estuvo desde el inicio de la serie. Lincoln ya confirmó que sólo aparecerá hasta la mitad de la temporada 9 .