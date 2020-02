The Witcher 2: Netflix ya escogió al actor que interpretará a ‘Vesemir’.

The Witcher es una de las series más populares de Netflix en la actualidad. Ahora, la producción se encuentra preparando todo para la segunda temporada y está añadiendo a nuevos personajes al elenco.

Tras muchos rumores que mencionaban a Mads Mikkelsen, Michael Keaton y Mark Hamill en la segunda temporada de la serie, Netflix acaba de anunciar a Kim Bodnia como el actor que interpretará a ‘Vesemir’ en The Witcher 2.

La comunidad esperaba a Hamill en el papel, puesto que Bodnia cuenta con un perfil más discreto que los tres actores mencionados anteriormente. Asimismo, Bodnia ha trabajado en series como ‘The Bridge’ y ‘Killing Eve’.

“Estoy muy emocionada de darle la bienvenida a Kim Bodnia al reparto de The Witcher. He admirado sus talentos únicos en shows como Killing Eve y The Bridge, y no puedo esperar para imprimir su fortaleza, tenacidad y calor en el personaje de Vesemir, quien es parte integral de nuestra próxima temporada.”, mencionó Hissrich.

‘Vesemir’ es uno de los personajes más populares de la franquicia ‘The Witcher’. Por el momento, el papel tiene expectativas muy altas por parte de la comunidad, quienes esperan que Bodnia pueda desarrollar un buen papel.

Recordemos que la segunda temporada de ‘The Witcher’ ha comenzado su rodaje hace unos días con nuevos rostros en el elenco. No cabe duda que esta nueva parte se encuentra en los ojos del mundo y críticos, quienes han logrado ubicar a la serie en la órbita de las más vistas del 2019.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY