La cuarta película del Dios del trueno, “Thor: Love and Thunder” ya está en los cines. Se trata de una de las cintas más importantes de la fase 4, ya que introduce a un nuevo equipo de superhéroes que se enfrentan al Olimpo y a Gorr el Dios carnicero.

En los diferentes avances de la cinta, vimos una y otra vez el importante rol que cumple Jane Foster. La heroína, interpretada por Natalie Portman, regresó luego de muchos años al UCM para cargar con el martillo de Thor, Mjolnir.

No obstante, se confirmaron los rumores, filtraciones y teorías acerca de por qué es ella la elegida para llevar este importante poder. En los cómics se le ve luchando contra un avanzado cáncer, el cual es relativamente mitigado por el poder del martillo.

¿Qué sucede con Jane Foster al final de “Thor: Amor y Trueno”? [ SPOILERS]

Advertimos que las siguientes líneas cuentan con spoilers de “Thor: Love and Thunder”, sobre todo de las escenas post-créditos. Recomendamos ver la cinta para conocer qué le sucede a Jane Foster.

La segunda escena post-créditos de Thor 4 es una de las más desgarradoras del todo el UCM y al igual que la de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” no da pie a una secuela u otra historia en el UCM.

Simplemente, Foster muere y es recibida por Heimdall, una víctima de Thanos en “Infinity War”. Ambos se encuentran en el Valhalla, el más allá de la mitología nórdica. Se trata de una despedida en paz y lamentablemente la última participación de Portman en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Tráiler de “Thor: Love and Thunder”

