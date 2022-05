El segundo tráiler de Thor: Love and Thunder emocionó a los seguidores de Marvel. El dios asgardiano, caracterizado por Chris Hemsworth, tendrá que enfrentar a Gorr The Butcher (Christian Bale) con ayuda de Jane Foster (Natalie Portman), quien esta vez dejará la ciencia para convertirse en Mighty Thor. Además de las escenas de acción que promete la cinta de Taika Waititi, hay una en particular que ha llamado la atención.

Hay un momento en el avance de Thor: Love and Thunder en el que vemos a Valkyrie (Tessa Thompson) enfrentándose a Gorr en un escenario monocromático y oscuro. El detalle está en el arma que usa Valkyrie: el rayo de Zeus (Russell Crowe).

La pregunta cae de madura en los fanáticos de Marvel. ¿Cómo es que Valkyrie tiene el rayo de Zeus? Por lo pronto, podemos adivinar que Zeus se suma a la pelea contra Gorr y entrega su podersa arma a Valkyrie para la dura batalla. No sabemos cómo es que Zeus haga algo así, teniendo en cuenta que es uno de los dioses más poderosos de los cómics.

Valkyrie en el UCM (Marvel)

Otra teoría es que Zeus muera y sea Valkyrie quien coja su arma para hacer batalla a Gorr. Esta última idea es posible, aunque muy trágica teniendo en cuenta que los dioses de otros universos recién están llegando al UCM.

No está claro cómo Valkyrie obtiene su rayo, si es un regalo de Zeus o si Thor y Jane Foster planearon el robo como la clave para detener a Gorr. El tráiler muestra a Valkyrie y Mighty Thor en el Olimpio como si quisieran pasar desapercibidas, por lo que algo traman y eso sería el robo de la poderosa arma del dios griego.

THOR: LOVE AND THUNDER | Segundo tráiler

El elenco de Thor: Love and Thunder genera muchas expectativas. Chris Hemsworth no solo regresa como Thor, sino que Natalie Portman regresa como Jane Foster, Tessa Thompson como Valkyrie, Jaimie Alexander como Lady Sig y se espera que algunas de las estrellas de Guardianes de la Galaxia aparezcan en la película.

Thor: Love and Thunder también contará estrellas como Christian Bale como Gorr the God Butcher y Russell Crowe aparece como Zeus.

El estreno de Thor: Love and Thunder está programado para inicios de julio de 2022.

