El Mjolnir reaparece en Thor: Love and Thunder, pero con una apariencia muy diferente. Durante siglos, Thor creyó que el Mjolnir era la clave de su poder. Fue solo en Thor: Ragnarok que supo que este no era el caso, ya que fue destruido por Hela, su hermana mayor.

Toda esta historia hace que el tráiler de Thor: Love and Thunder genere muchas dudas sobre cómo es que reaparece el Mjolnir. La posesión del martillo le otorga a cualquiera que sea digno el poder del mismo Thor, y ahora ha sido reclamado por la ex de Thor, Jane Foster (interpretada por Natalie Portman). Se la muestra sosteniéndola por todo lo alto, con Thor Odinson mirando con asombro; aunque esta puede no ser la primera escena de Foster como Mighty Thor.

Tráiler de Thor: Love and Thunder

Podemos suponer que Jane Foster de alguna manera volverá a forjar el mismo Mjolnir roto en Ragnarok, pero el diseño visual del martillo parece sugerir que ese puede no ser el caso; más bien, es posible que la energía azul misma sea lo que mantiene las piezas en su lugar, lo que explica por qué las grietas aún son visibles.

En los cómics, el Mjolnir ha sido destruido muchas veces, sobre todo durante la carrera de Thor de Jason Aaron, que sirve como una fuente importante de inspiración para este arco. En todas las ocasiones, ha sido reformado, a veces a un gran costo; una vez, Thor incluso usó el sol mismo como una fragua en la que rehacer su martillo. Sin embargo, es poco probable que Jane Foster posea la capacidad de volver a forjar a Mjolnir, y no hay indicios de que Eitri, el último de los Enanos, el único artesano que probablemente pueda hacerlo, esté en Thor: Love & Thunder. Eso plantea la posibilidad de que el encantamiento del Mjolnir aún se mantenga.

Recordemos que -en la primera película de Thor- Odín colocó un encantamiento sobre el Mjolnir para que solo sea blandido por alguien digno. La mayoría de los espectadores asumieron que el encantamiento se destruyó cuando Hela destruyó a el Mjolnir, pero es posible que haya perdurado. De ser así, la presencia de alguien digno podría haber sido suficiente para activar la magia, lo que provocó que Mjolnir se reformara y le otorgara a Jane Foster el poder de Thor. Eso explicaría por qué el efecto de energía por las grietas del martillo.

El estreno de Thor: Love and Thunder está programado para julio de 2022.

