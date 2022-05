El segundo tráiler de Thor: Love and Thunder tiene varios detalles que solo los más atentos han podudo descubrir. Mientras el UCM atraviesa el caos multiversal, ya hemos visto un adelanto en Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse Madness, la secuela del dios asgardiano hace referencia a un personaje clave que aún no aparece en las películas de la franquicia.

En los segundos finales del avance de Thor, aparece el dios nórdico alzando el Mjolnir en medio de una sala con estatuas gigantes. Uno de los rostros conocidos es Uatu, también conocido como el Vigilante en los cómics.

Uatu es uno de los personajes más poderosos de los cómics de Marvel. Los Vigilantes son omnipotentes pero nunca toman parte en una guerra o conflicto; básicamente, se dedican a ser observadores de los universos alternativos. Uatu es el Vigilante asignado al sector del planeta Tierra y aparece en What If...?

THOR: LOVE AND THUNDER | Segundo tráiler oficial

La referencia a Uatu en Thor: Love and Thunder establece que el Vigilante existe en el UCM y que los dioses más poderosos, como Zeus, han tenido contacto con él como para ordenar un busto de Uatu con todas sus características físicas. No sabemos cómo es que el Vigilante pudo ser contactado, porque tiene prohibido intervenir en la realidad.

El elenco de Thor: Love and Thunder genera muchas expectativas. Chris Hemsworth no solo regresa como Thor, sino que Natalie Portman regresa como Jane Foster, Tessa Thompson como Valkyrie, Jaimie Alexander como Lady Sig y se espera que algunas de las estrellas de Guardianes de la Galaxia aparezcan en la película.

Thor: Love and Thunder también contará estrellas como Christian Bale como Gorr the God Butcher y Russell Crowe aparece como Zeus.

El estreno de Thor: Love and Thunder está programado para inicios de julio de 2022.

