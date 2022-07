Thor: Love and Thunder es la cuarta película del dios asgardiano, por lo que hay muchos detalles, historias y personajes que merecen ser recordados. La obra dirigida por Taika Waititi sí tuvo en cuenta las exigencias de la comunidad de Marvel; sin embargo, el tiempo nunca es suficiente para quienes tienen tanto encanto que se hacen extrañar.

Avengers: Endgame acabó con Thor (Chris Hemsworth) yéndose con los Guardianes de la Galaxia. Love and Thunder, por lo tanto, generó expectativas sobre las apariciones de personajes como Drax, Mantis, Rocket Racoon, Nébula y Groot. Lástima que el tiempo en pantalla no acabó siendo el suficiente para contentar a los seguidores de Marvel.

Drax es el recurso humorístico de los Guardianes de la Galaxia, pero poco pudo hacer en la trama de Love and Thunder. Casi lo mismo sucede con Mantis y Nébula, quienes solo tienen unas pequeñas frases divertidas para justificar su participación en la cinta. Rocket Raccoon, quien se hizo amigo de Thor en Infinity War, no tuvo la misma dinámica divertida en Love and Thunder. La buena relación entre ambos solo duró unos pocos minutos al inicio de la cinta.

El caso de Sif es especial. La comunidad de Marvel quiso saber de ella desde Thor: Ragnarok, ya que nunca aparece en escena durante la caída de Asgard. Al menos, en Love and Thunder, vemos que sigue con vida. Lo triste es que solo aparece para advertir sobre la amenaza que representa Gorr, ya que después no tiene más tiempo en cámara.

Love and Thunder hizo mal en minimizar el papel de Valkyrie como la reina de Nueva Asgard. Al final de Endgame, el personaje generó muchas expectativas por la responsabilidad que ahora asume; sin embargo, Thor 4 prefirió reducir la participación de Valkyrie aunque tuvo un poderoso monólogo sobre perder a su novia en batalla.

Por último, tenemos al mismo Gorr, el antagonista de Thor: Love and Thunder. El personaje solo tiene un par de escenas. Lo que es peor es que solo mata a un dios en pantalla para luego dar un salto al origen del antagonista. Mucho fue pedir una escena de transición que muestre la corrupción de su moral de Gorr por parte de la Necrosword, pero nada de eso llegó a la gran pantalla.

MARVEL | Huevos de pascua en Thor 4

Thor: Love and Thunder ya está en los cines y hay muchas cosas interesantes que solo los ojos más expertos han detectado. Por si aún no has ido a ver la película, te recomiendo oír el podcast anterior en Spotify para que acudas a la sala del cine hecho todo un experto.

Como no puede ser de otra manera, Marvel añade detalles interesantes en cada una de sus películas, lo que la gente llama huevos de pascua o easter eggs, y “Love and Thuner” está lleno de estos detalles. Si ya viste la cinta y quieres saber más sobre lo que aconteció en la pantalla sin que te des cuenta, pues te invitamos a seguir escuchando el programa.

