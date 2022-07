Marvel Studios vuelve a apostar por Chris Hemsworth para que lidere una de las fases más importantes del universo cinematográfico de los Vengadores. Al igual que las otras producciones de la fase 4, “Thor: Love and Thunder” se encargará de introducir a nuevas heroínas, como Jane Foster.

La astrofísica que apareció en las dos primeras películas del Dios del trueno volverá pero no para tener un papel secundario. Será crucial su presencia para enfrentar a Gorr el Dios carnicero, ya que ella ahora carga el Mjolnir.

La cinta se estrenará el 8 de julio, pero si deseas conocer cuál es la opinión de la crítica especializada, puedes visitar el portal Rotten Tomatoes. En este momento, antes de llegar a los cines, ha obtenido un puntaje de 71 sobre 100.

No es de las mejores calificaciones que ha obtenido Marvel, pero no parece que decepcionará. Recordemos que la película de los Vengadores con mejor puntaje en el portal es Black Panther con 96%.

“Thor: Love and Thunder” se lleva un puntaje de 71 sobre 100 en Rotten Tomatoes a solo días del estreno. (Foto: captura, Rotten Tomatoes)

Comentarios de la crítica especializada

“Su aventura en la flota se siente como un tónico, libre de multiversos, cameos y la acumulación de MCU aparentemente necesaria para la próxima ‘cosa’”, explica Jeffrey Zhang.

“El seguimiento de Marvel de Taika Waititi está en todo el mapa en cuanto al tono. Eso no quiere decir que no sea tan divertido, pero toma un giro más sombrío. Natalie Portman no defrauda, ganándose el Mjolnir, y Christian Bale es un digno villano como Gorr”, añade Lupe Rodríguez de CineMovie.tv.

“Puede que no esté en el escalón superior de las películas de MCU, pero Hemsworth se ha adaptado tan firmemente a este papel que incluso una aventura inconsistente de Thor vale la pena. No olvides ponerles un bozal a esas cabras”, detalla Jeffrey Lyles Lyles.

Tráiler de “Thor: Love and Thunder”

