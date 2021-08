Marvel Studios y Sony trabajan no solo en la siguiente cinta de Spider-Man con Tom Holland, sino que también se ha confirmado que Tom Hardy vuelve a la pantalla grande en “Venom: Let There Be Carnage”, la secuela.

Tal cual se vio en la escena post-créditos de la primera cinta, se suma a la franquicia de simbiontes el actor Woody Harrelson como Carnage. Hace solo días compartieron un nuevo tráiler de la cinta y se esperaba que se mantuviera la fecha de estreno (24 de septiembre).

Nueva fecha de estreno de “Venom 2: Let There Be Carnage”

No obstante, Sony Pictures ha decidido mover el estreno al 15 de octubre de 2021. Según los rumores, la decisión se habría tomado luego de evaluar el impacto de la variante Delta de la COVID-19 en los Estados Unidos.

Recordemos que otras cintas que llegaron a los cines durante la pandemia no han tenido los mejores números en taquilla como Black Widow. La primera cinta de Venom recaudó más de 800 millones de dólares, mientras que se espera que Venom 2 no se acerque a esta cifra.

No see espera que haya más retrasos. Inicialmente se programó para el 2 de octubre de 2020, luego para el 25 de julio de 2021, seguidamente se reprogramó para el 17 de septiembre y luego al 24 del mismo mes. Finalmente llegará a los cines el 15 de octubre.

