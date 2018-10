Venom ha sido una de las películas más esperadas por los fanáticos de Marvel más veteranos que consideran a este personaje como uno de los más terroríficos de su universo. Ahora, su película se estrenó y trajo consigo dos increíbles escenas post-créditos. ¿Quieres saber de qué tratan? Cuidado, que hay SPOILERS más adelante.

¡Cuidado! Spoilers de Venom más adelante (Foto: Sony) ¡Cuidado! Spoilers de Venom más adelante (Foto: Sony)

Venom se estrenó con una serie de críticas negativas de parte de algunos usuarios de Internet, que situó a la película con una primera mala impresión para aquellos que se aventuraron a verla. Sin embargo, las escenas post-créditos revivieron la esperanza de aquellos que también calificaron negativamente a la película.

En sí existen dos escenas post-créditos. La primera tiene mucho que ver con la historia que se desarrolló en el film, un actor que todo el mundo esperaba ver en acción y el futuro que planea Sony junto a Marvel para este personaje. La segunda prepara para el camino para otro estreno cercano.

¿Estás listo para saber sobre ambas escenas y descubrir el final de Venom? Comencemos:

La primera escena: Conoce a Carnage

Woody Harrelson podría ser... (Foto: Internet) Woody Harrelson podría ser... (Foto: Internet)

Como ya se sabe, Woody Harrelson participa en la película dando vida a Cletus Cassady, un psicópata asesino con sed de sangre que fue altamente investigado por el periodista Eddie Brock (Venom) durante los minutos iniciales de la película.

Luego de toda la acción, se dispara esta escena donde él va a visitarlo a San Quitin, la cárcel de máxima seguridad de la ciudad. Cuando lo tiene cara a cara, este comienza a amenazarlo, pero lo más interesante es su frase final: “Cuando salga de aquí, y te aseguro que lo haré, habrá una carnicería”.

En inglés, específicamente dice “Carnage”, nombre del simbionte más peligroso que se ha enfrentado Spider-Man en los cómics. Esto se debe a que, gracias a su sangriento portador, Carnage es capaz de crear armas filosas y muy precisas que utiliza para asesinar sin piedad.

Así es. Se confirma con esta escena que Carnage tendrá un protagonismo principal cuando se anuncie la siguiente película de la saga, en caso la haya.

La segunda escena: Into the Spider-Verse

Spider-Man Spider-Man: Into the Spider-Verse (Foto: Marvel)

Esta escena es una trampa, ya que no gira específicamente sobre la película o su continuación, pero si hace ver el papel de Venom frente a otros films de Marvel. Todo comienza con un “mientras tanto, en otro universo” que nos transporta rápidamente a la próxima película animada de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Esto nos indica que Venom se sitúa en el mismo universo o en uno de los tantos que componen el multiverso de Marvel, por lo que no es descabellado pensar que más adelante veamos algún crossover interesante entre películas.

¿Qué opinan del final? ¿Les gustó la película?