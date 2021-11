Venom: Let There Carnage sigue con más sorpresas para la comunidad de Marvel. La secuela del simbionte ha publicado en redes sociales una secuencia eliminada que muestra a Eddie Brock (Tom Hardy) y Venom compartiendo una tarde en la playa, una escena de la más romántica.

El video en cuestión muestra a Eddie y Venom sentados juntos en la playa, viendo la puesta de sol y hablando de adónde irán ahora que Eddie es un “criminal” por escapar de la cárcel para detener a Cletus Kasady / Carnage (Woody Harrelson) y Frances Barrison / Shriek (Naomie Harris).

Es entonces que Eddie cambia el tema de conversación sobre si quiere o no a Venom, a lo que el extraterrestre le responde de forma irónica: “¡Me quieres!”.

La escena coincide con lo que el director de Venom 2, Andy Serkis, aseguró que la película tuvo la intención de ser una historia de amor.

“Lo es, aunque no la historia de amor que podrías pensar. Se trata en gran medida de la extraordinaria relación entre el simbionte y el anfitrión. Cualquier historia de amor tiene sus escollos, sus puntos altos y bajos; la relación de Venom y Eddie causa absolutamente problemas y estrés, y se odian casi el uno al otro. Pero tienen que estar juntos, no pueden vivir sin el otro. Eso es compañerismo, amor, las cosas de las que realmente se tratan las relaciones”.

VENOM 2 | Explicación de la escena postcréditos

La última escena de Venom 2 muestra a Venom y Eddie Brock siendo absorbidos por el Universo Cinematográfico de Marvel y con Spider-Man de Tom Holland en la pantalla de televisión. La pregunta cae por sí sola. ¿Qué ocurrió?

La respuesta más inmediata es la muerte de He Who Remains en Loki. Al final de la serie de Disney Plus, Sylvie asesina a He Who Remains, el dueño y amo de la AVT y responsable de la Línea Sagrada del Tiempo, un concepto que básicamente sirve para evitar que Kang el Conquistador, la variante de He Who Remains, ataque el multiverso.

