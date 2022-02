En el Universo Cinematográfico de Marvel ya hemos visto locuras. Tan solo en el cierre de la fase 3 con “Avengers: Endgame”, los Vengadores se reunieron para luchar contra Thanos, mientras que en “Spider-Man: No Way Home” se optó por traer de regreso a diferentes villanos de las pasadas cintas del Hombre Araña.

Por supuesto, ahora se espera que Venom también se integre al UCM. En una de las escenas post-créditos de No Way Home se logra ver que Eddie Brock sí cruzó los multiversos pero no logró luchar contra Peter Parker.

Esto indicaría que eventualmente se buscará la forma de que Venom sea parte del UCM. Al final de la mencionada escena se queda en la mesa una parte del simbionte negro, lo cual daría pie a alocadas teorías.

Ruben Fleischer, director de la primera cinta de Venom, habló al respecto en una reciente entrevista con el medio Cinema Blend:

“Tendremos que ver. Quiero decir, honestamente sería un sueño hecho realidad que esos dos mundos converjan. Será una batalla formidable entre esos dos personajes, así que... si no lo dirijo, sin duda estaré emocionado de verlo”.

