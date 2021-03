WandaVision ha llegado a su final pero Marvel todavía tiene mucho por contar. No solo nos referimos a las siguientes grandes producciones que se estrenarán (Black Widow y The Falcon and the Winter Soldier), sino en series derivadas.

Antes del estreno de WandaVision, Marvel compartió ‘Leyendas’, una producción que hace un resumen de cada personaje relevante en el UCM. Por otro lado, recientemente, se ha estrenado Marvel UNIDOS.

Es una producción en donde se abre el detrás de cámaras a todos los fans. “UNIDOS es una serie documental inmersa que examina la creación de los nuevos programas y las nuevas películas de Marvel Studios”, explica Disney Plus.

El primer episodio responde a la primera temporada de WandaVision. Allí se muestra el estudio que adaptaron para tener público en vivo durante las escenas de sitcom; a su vez, se ve que Paul Bettany no utilizó su cobertura en la cabeza para darle vida a Vision sino que se complementó con efectos especiales.

Lamentablemente, no habrá más WandaVision, por lo pronto. El 19 de marzo, se estrenará The Falcon and the Winter Soldier, la serie que abordará la herencia que dejó Steve Rogers luego de su última misión para regresar las gemas del infinito.

Go behind the magic of Marvel Studios' #WandaVision 🎥 Marvel Studios Assembled: The Making of WandaVision, an Original Special, is now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/qwIsYLcTCd — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 12, 2021

WandaVision detrás de cámaras: Marvel Studios estrena serie de la grabación de la serie. (Foto: Marvel)

Marvel estrena un nuevo clip de The Falcon and the Winter Soldier

Marvel Studios planeaba estrenar Black Widow en abril de 2020. Esta iba a ser la primera producción de la fase 4 del UCM. Lamentablemente, el coronavirus obligó a mover todo el calendario de estrenos, e inclusive tuvieron que estrenar WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier antes del estreno de la cinta de la Viuda Negra.

Así es como quedó las fechas de estreno de Marvel Studios

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Tras el cierre de la primera temporada de WandaVision, la productora comenzó a realizar la promoción de la nueva serie The Falcon and the Winter Soldier, la cual se estrenará el 19 de marzo en Disney Plus.

Esta serie narrará algunos sucesos luego del retiro de Capitán América. Recordemos que le entregó su escudo a Falcon tras cumplir la misión de regresar las gemas del infinito a sus respectivas líneas temporales.

Recientemente, Marvel compartió un nuevo clip de la producción a través de YouTube. Ya hemos visto a varios villanos en los avances, como Baron Zemo, pero en esta ocasión se revela que hay muchos otros enemigos a vencer.

Según las últimas imágenes, hay otros humanos con super fuerza, al mismo estilo de Steve Rogers. La gran pregunta es si están usando la fórmula que lo convirtió en Capitán América.