“WandaVision” y sus eventos explican por qué el equipo de Doctor Strange y Scarlet Witch en “Avengers: Endgame” fue descartado. Cuando se anunció la serie Marvel Studios Disney + durante San Diego Comic-Con 2019, también se confirmó que se conectará narrativamente con “Doctor Strange” en el Multiverso de la locura, con Wanda lista para aparecer.

Si bien el liderazgo de “WandaVision” en la próxima secuela dirigida por Sam Raimi fue más sutil de lo esperado, su final y la escena final post-créditos claramente trazaron el inminente encuentro de Scarlet Witch con el futuro Hechicero Supremo del MCU. La próxima aventura de “Doctor Strange” y Wanda en la pantalla grande, no es la primera vez que están involucrados en el mismo proyecto de MCU.

Ambos estaban en “Avengers: Infinity War”, pero debido al elenco masivo de la película que estaba segmentado en grupos más pequeños, sus caminos no se cruzaron; Wanda permaneció ligada a la Tierra, mientras que Doctor Strange fue a Titán con Iron Man y Spider-Man. Después de desaparecer debido al chasquido de Thanos, estuvieron entre los resucitados en medio de la batalla culminante en “Endgame”.

Posteriormente, Wanda y Dr. Strange también estuvieron en el funeral de Tony Stark. Aún así, ellos aún no ha tenido interacción en la franquicia. Sin embargo la audiencia esperó que en “Wandavision” compartieran historia pero al parecer quedó a la espera hasta el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

¿DONDE ESTABA DR. STRANGE DURANTE LOS EVENTOS DE “WANDAVISION”?

El cameo De Dr Strange y Wanda en "Wandavision" nunca se dió. (Foto: Output)

El showrunner de “WandaVision” explicó la sencilla razón por la que Doctor Strange nunca apareció en el programa de Disney +. A pesar de los rumores de que el Hechicero Supremo haría un cameo en “WandaVision”, el final llegó y se fue sin su llegada.

Para el showrunner y escritor principal Jac Schaeffer, simplemente no estaba en las cartas. “Amo al Doctor Strange como cualquiera”, dijo Schaeffer a Deadline. “Sí, es una de esas cosas, así es como cayeron las fichas, así es como se desmoronó la galleta, es lo que diré, pero espero verlo en la pantalla con Wanda en Doctor Strange 2”.

Una de las muchas teorías de los fanáticos que rodean a“WandaVision” fue que Stephen Strange aparecería y ayudaría a Wanda a navegar por el maleficio, al mismo tiempo que configuraría la aparición de Scarlet Witch en “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” el próximo año.

En realidad nunca estuvo en planes que el Hechicero Supremo llegara a Westview. (Foto: Marvel)

Al final, sin embargo, Wanda fue responsable de crear y destruir el maleficio. El enfoque más estricto del programa en ella, Vision y sus hijos significó que la historia podría enfocarse completamente en el dolor de Wanda por perder a su familia. Sin embargo, hubo un pequeño guiño a Strange cuando Agatha afirmó que se dice que la legendaria Bruja Escarlata es más poderosa que el Hechicero Supremo.

Con esa declaración, Wanda realmente podría ser la Vengadora más fuerte. Mientras tanto, la escena posterior a los créditos mostraba a Wanda usando la proyección astral para estudiar Darkhold, similar a la proyección astral de Strange mientras dormía para aprender más mientras estaba en Kamar-Taj.

La versión de Schaeffer concuerda con rumores que aseguran que aunque la exitosa serie abre las puertas hacia la Fase 4, es en realidad una historia de origen. Wanda es el centro de la historia. (Foto: Disney+ /Marvel)

Aunque no hubo un vínculo explícito con “Doctor Strange 2″, la serie estaba destinada a establecer la secuela y el papel de Wanda en ella. El director de “WandaVision”, Matt Shakman, reveló este fin de semana que estuvo en contacto con el director Sam Raimi y el equipo detrás de la secuela de “Doctor Strange” para ayudar con un traspaso fluido del programa a la película.

Del mismo modo, la nueva serie de MCU también configura elementos que continuarán en “Captain Marvel 2″, como que Mónica obtenga sus poderes de cómic. “Hablamos definitivamente con los realizadores de las dos películas a las que pasamos más directamente”, dijo Shakman. “Doctor Strange, su sala de cuentos está a la vuelta de la esquina de nuestra oficina de preparación, así que hablamos un poco, y luego, una vez que nos acercábamos al final de nuestra fotografía y Strange estaba realmente cerca de comenzar, hablé con Sam Raimi un par de veces y nuestros departamentos de arte hablaron y queríamos asegurarnos de que hubiera una transferencia perfecta “